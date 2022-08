Programa 'Casos de Família' tem gravações suspensas pelo SBT

O SBT anunciou nesta terça-feira (23) que o programa Casos de Família deixará a programação da emissora a partir de 8 de setembro, segundo informações do portal Notícias da TV.

Comandada por Christina Rocha, a atração está no ar há 18 anos, mas seu horário será ocupado por reprises de novelas. A apresentadora, no entanto, segue como contratada da casa, segundo esclareceu o SBT.

Comunicado do SBT

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias", diz a nota da emissora enviada ao site.

"Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro", encerra o comunicado.