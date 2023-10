Produtores de 'Rush', com Alec Baldwin, são acusados de obstruir provas do crime em set, diz jornal

Os produtores do filme "Rush", que era protagonizado por Alec Baldwin, foram acusados de obstruir provas no crime em que Halyna Hutchins, diretora de fotografia, foi morta. Uma juíza do Novo México pediu, nesta sexta-feira (6), também que eles entreguem documentos pedidos por uma promotora especial. As acusações contra o ator foram retiradas em abril.

As informações são do portal Deadline. Conforme a promotora especial Kari T. Morrissey, em audiência, a produtora teria interferido na investigação. "A Rust Productions interveio, interferiu ou obstruiu a investigação criminal neste caso. Toda essa tragédia ocorreu porque a Rust Productions economizou sempre que pôde e contratou tripulantes inexperientes e mal equipados", disse.

A sessão foi presidida pela juíza distrital Mary Marlowe Sommer e faz parte do caso contra a armeira de Rust Hannah Gutierrez-Reed. Na audiência, os promotores disseram ainda que ainda podem acusar Baldwin novamente.

Gutierrez-Reed é o único acusado de homicídio culposo e adulteração de provas. A audiência desta sexta-feira (6) visava obter acesso à documentação que esclareceria o verdadeiro papel de Baldwin na produtora.

Rust Productions argumentou contra a entrega de documentos e chamou a intimação de "opressiva". Além disso, também mencionaram as acusações foram dispensadas e que os documentos não eram relevantes para o caso.

RELEMBRE O CASO

Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, morreu em 21 de outubro de 2021 após ser baleada durante o ensaio de uma cena. No dia, o assistente de produção entregou uma arma a Baldwin dizendo que estava "fria", uma gíria do cinema para avisar que uma arma está descarregada. No momento o disparo, o ator estava manuseando uma Colt .45

Baldwin insistiu que, quando recebeu a arma, foi informado que ela estava descarregada e era segura para manusear. Também disse que não puxou o gatilho e se declarou inocente das acusações contra ele.

Em entrevista à ABC, o artista disse não ter ideia do que aconteceu: "alguém colocou uma bala de verdade em um revólver, uma bala que nem deveria estar no local", acrescentou.

Vencedor de três prêmios Emmy, o ator comentou que a tragédia foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. "Penso no que eu poderia ter feito", disse.

"[Hutchins] era amada por todos", afirmou Baldwin durante a entrevista. "Ainda acho difícil acreditar [que ela morreu]. Não me parece real."

As filmagens de "Rust" foram retomadas esta semana em outra locação, na região de Montana, com a participação do diretor Souza e Baldwin, protagonista e co-produtor do filme.