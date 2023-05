Princesa Charlotte celebra 8 anos e família real compartilha nova foto da menina

Filha do meio de Kate Middleton e príncipe William, a princesa Charlotte completou 8 anos nesta terça-feira (2). Para celebrar a data, o perfil do Instagram do príncipe e da princesa de Wales compartilhou uma foto inédita da jovem.

Na imagem, Charlotte aparece em um jardim, de suéter listrado e mostrando o sorriso. Ela ainda está abraçada com o cachorro da família, um cocker spaniel preto, chamado Orla.

A foto é de Millie Pilkington. “Obrigado por todos os parabéns”, agradeceram Kate e William na legenda do post.

Além de Charlotte, eles ainda são pais de George, de 9 anos, e de Louis, de 5 anos. A aniversariante é a terceira na linha de sucessão no troco.

No próximo sábado (6), o avô de Charlotte, o rei Charles III, será coroado na Abadia de Westminster.