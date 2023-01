Morre Lisa Loring, a primeira Wandinha de 'A Família Addams', aos 64 anos

A atriz Lisa Loring, primeira intérprete da personagem Wandinha Addams, morreu no último sábado (28), aos 64 anos.

Segundo o portal g1, a informação foi confirmada pela filha da artista, Vanessa Foumberg, ao The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, Loring morreu no Providence St. Joseph Medical Center, em Burbank, Califórnia, em decorrência de complicações de um derrame cerebral.

Carreira de Lisa Loring

Loring ficou mais conhecida por interpretar a primeira Wandinha, personagem de "A Família Addams", série exibida entre os anos de 1964 e 1966. E voltou a dar vida à menina no filme para televisão "Halloween with the New Addams Family", em 1977.