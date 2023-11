Previsão do signo de Virgem para hoje, 9 de novembro

A Lua mingua no signo de Libra. Existe um impasse e você precisa tomar uma decisão. Quais as novidades que você pode trazer para sua vida? O que você tem a oferecer e precisa receber nesse momento? Olha para os seus vínculos e avalie pesos e medidas. Se abra para os encontros, pois o dia é marcado pela afetividade e acolhimento. Cuide mais de você e busque o que lhe proporciona prazer. Aproveite para ajustar os pontos, resolver conflitos, fazer acordo com seu chefe ou sócio. A quinta-feira está propícia para apaziguar qualquer parceria que esteja desgastada. Harmonize as diferenças. Hoje o dia pede leveza, não leve as coisas tão a sério.

Virgem

Você vem buscando conforto e segurança material. Mas não deixe de valorizar suas capacidades profissionais, pois só assim você vai progredir materialmente. Você está numa ótima fase para lidar com assuntos financeiros, mas para isso precisa enxergar o seu valor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.