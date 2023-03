Previsão do signo de Virgem para hoje, 8 de março

Signo de Virgem hoje

Hoje o dia começa com a Lua em Virgem, o que proporciona disposição e concentração na parte da manhã. Às 11 horas, a Lua fica fora de curso, mas logo entra no signo de Libra. A Lua fora de curso em Virgem pode causar alguns atrasos e confusões neste período do dia. Mas, quando a Lua entra em Libra, traz uma sensação de equilíbrio e harmonia. Além disso, podemos sentir uma maior necessidade de nos conectar com outras pessoas e trabalhar em parceria. Esse também é um momento importante para nos concentrar e cuidar do equilíbrio interno (das emoções e dos pensamentos) para alinhar nossas atitudes.Com a Lua em Libra, você pode sentir a necessidade de equilibrar suas emoções e seu trabalho. Este é um bom momento para estabelecer limites saudáveis entre sua vida pessoal e profissional e trabalhar em sua produtividade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.