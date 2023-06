Previsão do signo de Virgem para hoje, 25 de junho

Signo de Virgem hoje

Os astros pedem por um domingo de descanso e diversão. Com o Sol conjunto a Mercúrio, todas as atividades mentais, os jogos e conversas leves são favorecidos, assim como os programas feitos com amigos. Em geral, a saúde de todos está boa, e para ter ainda mais disposição é interessante o consumo de alimentos afrodisíacos, como pimentas, canela, frutas vermelhas e gengibre. Tudo aquilo que tem a ver com bons hábitos, como a ingestão de água, prática de exercícios físicos, sono de qualidade e alimentação balanceada, atrairá a sua atenção, devido a um bom aspecto entre o Sol e Saturno. Cuidado com comentários sobre a vida dos outros, porque isso pode gerar desentendimentos e mágoas. Aliás, é possível vivenciar situações que lembrem ressentimentos, problemas do passado.Com a Lua em seu signo, você estará mais atento aos detalhes e à organização das ideias. Essa é a oportunidade ideal para cuidar de si mesmo e daquelas necessidades que geralmente são negligenciadas por falta de tempo. Rotinas de skin care, um novo corte de cabelo, aquela ida ao shopping para comprar novos pares de meias, enfim. Deixe sua mente analítica afiada para planejar a semana, mas busque ter momentos de tranquilidade e harmonia ao lado da pessoa amada.