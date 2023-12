Previsão do signo de Virgem para hoje, 25 de dezembro

A magia do Natal será reforçada com a perfeita sintonia entre Vênus e Netuno. Viva o amor, pois o amor está no ar com doses super elevadas de intuição e espiritualidade. Aproveite o clima fraternal, doce e gentil e viva os encontros da melhor forma. Hoje é dia de celebrar a vida.

Signo de Virgem hoje

Lembre-se de que as preocupações excessivas podem criar um ciclo de pensamento negativo. Aproveite que Vênus e Netuno favorecem a sua comunicação e compartilhe suas preocupações com um amigo ou familiar para aliviar o fardo emocional. As estrelas se alinham para trazer harmonia e entendimento em suas conversas, virginiano(a). Aproveite!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.