Previsão do signo de Virgem para hoje, 23 de julho

Nesta sexta-feira a Lua fica em Capricórnio até às 21:15, quando entra em Aquário. Mais tarde, às 23:40, a Lua fica cheia em Aquário. As energias dessa lunação reverberam durante esse fim de semana e nos convida a dar mais atenção aos assuntos que entram em evidência nos próximos dias. Afinal, a lua cheia é quando o Sol – governante de seu eu externo – forma uma oposição exata com a Lua – astro que de seu eu interno – lançando luz sobre verdades interiores que você pode ter desconhecido anteriormente.

Uma dica interessante é identificar quais casas do seu mapa astral estão em Leão e em Aquário, para saber quais assuntos essa lunação vai afetar de forma mais específica. Antes de adentrar em Aquário, porém, a Lua fica fora de curso aproximadamente desde às 13 horas, logo após formar uma conjunção com Plutão, o que indica que alguma conversa pode gerar desgaste.

Tente cumprir seus afazeres mais importantes antes de 13 horas, fazendo uma lista de prioridades e calculando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade.

Amor

É preciso confiar que você tem as ferramentas para lidar com o que quer que seja! Nem tudo está sob o nosso controle, obviamente, mas isso não significa que estamos com as mãos atadas. O diálogo sempre te ajuda a compreender melhor os problemas nos relacionamentos, mas é importante não ser teimoso(a).

Carreira

Esta lua cheia está encorajando você a abraçar a autoridade que você tem sobre sua vida e para onde ela está indo. Porém, tente colocar seu ponto de vista sem pressionar quem recebe a informação. Esse posicionamento menos agressivo e mais assertivo motivará o seu sucesso no trabalho.

Dinheiro

A lunação que acontece hoje estimula a sua capacidade de pensar ‘fora da caixa’, dando criatividade e estimulando ideias engenhosas para você incrementar seus recursos. Acredite em suas próprias ideias (lembrando-se de ter cautela, é claro).

