Previsão do signo de Virgem para hoje, 20 de fevereiro

Signo de Virgem hoje

Hoje a influência da Lua em Libra faz com que seja um dia muito favorável para valorizar alguns prazeres da vida: como compartilhar momentos importantes com pessoas amadas, ter um momento de autocuidado ou até mesmo fazer uma mudança no visual. Como o trânsito do Sol em Peixes começou há alguns dias, somos direcionados a perceber quantos motivos temos para ser gratos - mas muitas vezes eles passam despercebidos no dia a dia. Por isso, esse é um ótimo momento para nos conectar com a energia de gratidão. Tenha orgulho de cada passo que você está dando na sua vida, por menor que ele pareça ser.Como você, virginiano, não tem facilidade em lidar com as suas emoções abertamente, é interessante aproveitar a extroversão possibilitada pela Lua cheia e capacidade de comunicação facilitada pelas energias librianas para expressar-se e, possivelmente, resolver pendências que podem ter surgido a partir de discussões durante a semana, tendo em vista que todos estavam mais impulsivos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.