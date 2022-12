Previsão do signo de Virgem para hoje, 20 de dezembro

Signo de Virgem hoje

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, despertando em nós uma intensidade emocional que pode colocar em evidência alguns sentimentos que costumamos esconder de nós mesmos. Apesar desse desafio, a influência da Lua em Escorpião também evidencia nosso poder pessoal, aquilo que nos move. A entrada de Júpiter em Áries que acontece hoje também evidencia nossa força. Esse trânsito de Júpiter, o planeta da expansividade, acontecerá até maio de 2023, marcando um período em que nos sentiremos mais encorajados e determinados para correr atrás dos nossos desejos. Por isso, aproveite toda a potência ariana para refletir sobre a marca que você deseja deixar no mundo, buscando entender o que significa ter uma vida próspera para você.Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, despertando em nós uma intensidade emocional que pode colocar em evidência alguns sentimentos que costumamos esconder de nós mesmos. Apesar desse desafio, a influência da Lua em Escorpião também evidencia nosso poder pessoal, aquilo que nos move. A entrada de Júpiter em Áries que acontece hoje também evidencia nossa força. Esse trânsito de Júpiter, o planeta da expansividade, acontecerá até maio de 2023, marcando um período em que nos sentiremos mais encorajados e determinados para correr atrás dos nossos desejos. Por isso, aproveite toda a potência ariana para refletir sobre a marca que você deseja deixar no mundo, buscando entender o que significa ter uma vida próspera para você.A entrada de Júpiter em Áries pode ser muito benéfica para que as pessoas de Virgem tirem suas ideias do papel, e coloquem em prática os projetos que estavam sendo planejados há muito tempo. Apenas lembre-se que você não precisa fazer tudo de uma vez.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.