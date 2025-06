Previsão do signo de Virgem para hoje, 2 de junho

Estamos iniciando uma semana repleta de alquimias e possibilidades. Ainda sob a força da Lua Nova, a segunda pede organização, estrutura e um olhar atento aos próximos passos. Amanhã a Lua entra na fase Crescente em Virgem, e será hora de ir para a prática, então use o dia de hoje com inteligência: conclua pendências, trace estratégias e se comprometa com o que quer ver crescer. A Lua ingressa em Virgem sem fazer aspectos, o que favorece a produtividade silenciosa e o planejamento cuidadoso. Uma semana promissora começa com pequenos gestos de ordem e clareza.

Signo de Virgem hoje

Com a Lua chegando no seu signo, seu brilho aumenta, mas o foco está na organização. Hoje é sobre alinhar intenções com ações práticas. Se prepare com serenidade e estratégia para assumir seu lugar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.