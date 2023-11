Previsão do signo de Virgem para hoje, 18 de novembro

O sábado promete uma injeção de ânimo. A Lua amanhece no signo de aquário. Ousada e subversiva, ela chega para te libertar das prisões. Pode ser que você esteja preso a uma visão limitada, preso aos seus medos ou a uma situação que não é saudável. O momento pede abertura. Se abra para novos desafios.

Marte e Sol se encontram no signo de Escorpião e iniciam um novo ciclo. E esse encontro só vai acontecer novamente em 2026. Um ciclo poderoso é iniciado, pois Marte está na sua melhor versão. Aproveite que ainda é Lua Nova e plante sua semente sob essa energia poderosa, se você desejar profundo nada vai impedir o seu progresso.

Tome consciência da sua força, poder, autonomia e coragem. Trace seus caminhos.

Que decisão você precisa tomar a partir de agora? Tome uma decisão e siga um novo rumo. Qual estratégia você quer utilizar para alcançar um objetivo? Não fique parado esperando as condições perfeitas. Isso não vai acontecer se você ficar inerte. O céu pede movimento.

Virgem

Como estão as suas interações? Não tenha medo de expressar o que pensa e o que sente, confie no seu poder de comunicação e negociação. Defenda suas ideias. Chega de ficar em cima do muro e tome uma decisão. Chegou a hora de se impor. O velho ditado diz: “o pensamento tem asas”.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.