Previsão do signo de Virgem para hoje, 18 de julho

Neste domingo, alguns aspectos um pouco mais desafiadores estão se formando ao decorrer do dia. Por isso, caso haja algo para resolver ainda hoje (como um compromisso do trabalho ou mesmo alguma conversa delicada que você está postergando), é indicado que isso seja feito ainda pela manhã, quando a Lua em Escorpião está formando um trígono com Mercúrio em Câncer por volta das 9 horas, o que favorece muito atividades que envolvam o intelecto, a escrita, a fala e a comunicação em geral. Após esse horário, a Lua forma uma quadratura com Saturno em Aquário, aproximadamente às 10:30 e, posteriormente, às 15:30, ela forma uma oposição com Urano em Touro.

Esses dois aspectos tensos tendem a nos deixar sem energia, nos fazendo sentir mais cansados e até mesmo emotivos, considerando que essa é a última semana que o Sol está transitando por Câncer. Além disso, a oposição que está se formando entre o Sol e Plutão em Capricórnio desde o início dessa semana tem gerado certa angústia, porque está iluminando algum aspecto ‘sombrio’ das nossas vidas.

Amor

No amor, você precisa ter cuidado para não projetar suas inseguranças nas pessoas com quem se relaciona. A oposição que se forma entre o Sol e Plutão te convida a lidar com os aspectos mais delicados dos relacionamentos, como a necessidade de confiança e de diálogo, para que você não deixe que o ciúmes se torne um problema.

Carreira

Esse é um momento muito propício para analisar o que você verdadeiramente deseja alcançar em sua vida profissional. Você pode acabar se acomodando com um emprego em que está relativamente satisfeito, mas que não tem nada a ver com a sua verdadeira ‘paixão’, aquilo que você sente que te move.

Dinheiro

A sua cobrança em relação a necessidade de conquistar estabilidade financeira é uma das coisas que mais lhe causa estresse. Porém, é preciso ter cuidado para que isso não te impeça de relaxar e de aproveitar momentos de lazer, sem pensar o tempo todo no que está gastando.

