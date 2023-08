Previsão do signo de Virgem para hoje, 18 de agosto

O Sol em Leão vem aquecendo os seus sonhos e a Vênus revelando seus desejos. Você está sendo convocado a embarcar em novos começos. E sob a Lua Nova no signo de Virgem, selecione as sementes, ou melhor, seus desejos, pois aquilo que focamos cresce. Chegou a hora de semear o que você quer ver crescer na sua vida.

No período da tarde, a Lua encontra Mercúrio e essa dupla vai facilitar as negociações e as discussões de ideias. É uma sexta com cara de segunda, pois está super favorável para reuniões, compromissos e concluir tudo que está pendente.

Um dia excelente para planejar, organizar e se comprometer com os teus sonhos e com tudo que você quer realizar. “Onde não puderes amar, não te demores”.

Virgem

Você vem passando por momentos bem intensos de interiorização. Pode ser que você esteja lidando com coisas bem desagradáveis, mas não tenha medo. Aproveite essa sexta e faça uma investigação profunda sobre si mesmo, você vai conseguir negociar melhor com seus medos.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.