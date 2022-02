Previsão do signo de Virgem para hoje, 16 de fevereiro

As energias leoninas, evidenciadas pela Lua Cheia que acontece hoje, nos fazem sentir mais dispostos e animados, mas também podem gerar comportamentos impensados baseados em pensamento egoístas. Como essa fase lunar faz com que algumas situações cheguem ao ápice, além de intensificar os nossos sentimentos, podemos acabar tomando decisões drásticas. Tenha cuidado para que o fogo leonino não seja prejudicial. O Sol está próximo a entrar em Peixes, fazendo com que a conexão com as pessoas amadas se torne mais natural e verdadeira. Como a sensibilidade e a empatia são características desse signo, esse posicionamento solar nos ajuda a resolver alguns desentendimentos que ocorreram ao longo do mês.

Virgem

Os astros despertam uma reflexão importante: sua noção de prosperidade e realização pode estar muito atrelado a dinheiro. Nesse momento, somos levados a perceber que a saúde, a paz e o autoconhecimento são mais importantes que os bens materiais - afinal, não conseguimos evoluir profissionalmente (e financeiramente) sem cuidar da saúde mental e física.

