Previsão do signo de Virgem para hoje, 15 de julho

Hoje a Lua fica fora de curso em Virgem desde às 3:50 até às 11:30, o que pode causar certa inquietação de madrugada e contratempos logo pela manhã. Caso você tenha algum compromisso durante as primeiras horas do dia, a dica é sair pelo menos meia hora mais cedo, confirmar o endereço e tudo mais que for preciso, como os documentos que deve levar. Após esse horário, a Lua ingressa em Libra, o que melhora o nosso humor e nos deixa mais carismáticos e comunicativos.

As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento.

Como o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Plutão em Capricórnio, o nos leva a encarar os aspectos inconscientes (aqueles que queremos ignorar) dessas mudanças que estão acontecendo.

Amor

presença da Lua no seu signo nos últimos dias te deixou mais exigente e pode ter te levado a iniciar discussões por motivos triviais, como algum afazer doméstico. Lembre-se que, para conviver com alguém de forma saudável, é preciso aprender a dialogar com paciência para se chegar a um consenso. A presença da Lua em Libra hoje te ajuda a conversar com paciência.

Carreira

O trígono que o Sol está fazendo com Netuno, somado à presença de Mercúrio (seu planeta regente) em Câncer, pode dificultar a sua capacidade de julgamento e acabar gerando decepções no trabalho. Tenha cuidado ao tomar decisões e lembre-se da importância do trabalho em equipe.

Dinheiro

A influência da Lua em Libra indica instabilidade financeira e pode fazer com que você faça algum investimento do qual vai se arrepender posteriormente. Tenha cuidado para não deixar suas emoções influenciarem decisões financeiras e desconfie daquelas propostas que parecem ‘boas demais para ser verdade’.

