Previsão do signo de Virgem para hoje, 13 de maio

Desde ontem, a Lua está transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais distraídos com nossos relacionamentos afetivos, porque o alto fluxo de ideias e sentimentos faz com que fiquemos desatentos e agitados, sendo difícil acalmar a mente para fazer algo tranquilo ou mesmo para conversar com quem convive com você. Sendo assim, é um momento interessante para fazer algo diferente com as pessoas que você ama, como jogar um jogo de tabuleiro, para passar um tempo de qualidade em que seja possível dar atenção para os outros mas também ter estimulação mental. No final do dia, aproximadamente às 20h, Júpiter ingressa no signo de Peixes, o que nos deixa mais introspectivos e sensíveis para compreender o mundo externo, podendo ser um posicionamento especialmente desafiador nesse momento pandêmico que vivemos. A compaixão e a generosidade começam a se evidenciar nesse momento, o que é percebido principalmente pelas pessoas que não tem o costume de expressar esses traços da sua personalidade, e devemos ter cuidado para não ceder à emotividade, e também para que os outros não tirem proveito da sua disposição para ajudar.

Signo de Virgem hoje

A Lua em Gêmeos te ajuda a desenvolver a resiliência, para conseguir se adaptar à realidade difícil que vivemos com um pouco menos de estresse. Mas quando Júpiter começa a transitar por Peixes, você tende a ficar mais sensível, tomando o peso dos problemas das pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com isso.



