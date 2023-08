Previsão do signo de Touro para hoje, 9 de agosto

A Lua Minguante amanhece no signo de Touro e logo segue em retirada, trabalhando na finalização de ciclos. Mas para isso é necessário limpar o pasto, cortar os excessos e não permitir que as ervas daninhas roubem os nutrientes dos seus sonhos.

As 12:05 a Lua segue e entra no signo de Gêmeos e aquelas quatro patas firmes no chão ganham asas. Chegou a hora de se locomover, buscar novas experiências e se soltar por aí, ou seja, para onde o vento o carrega. A presença de Júpiter torna o voo mais alto, abre novos horizontes e agora você pode enxergar do alto o que realmente lhe interessa. Aproveite essa configuração celeste para ver os dois lados da moeda, ou até mudar de ideia.

Touro

Chegou a hora de dar uma boa chacoalhada no seu jeito de ser e na sua forma de se expressar para o mundo. Pode ser que a sua autoconfiança tenha ficado um pouco abalada nos últimos tempos. Mas o segredo é se libertar da imagem que você fez de si, do seu passado, das carências e ressentimentos relacionados a família. Olhe para sua história e reconheça os ganhos. Chegou a hora de despertar de padrões antigos e sustentar o amor, a carreira e se auto realizar na vida.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos