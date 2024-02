Previsão do signo de Touro para hoje, 4 de fevereiro

O domingo pede que você desacelere um pouco. Estamos sob uma Lua minguante super desafiadora e essa Lua vai encontrar Plutão e Saturno. Esses encontros nunca são fáceis. O Céu nos convida a encontrar um refúgio interior e abandonar qualquer expectativas ou ilusão. O segredo é a autoresponsabilidade. Muito cuidado com tudo que você vem cultivando na sua mente. Deixe de lado as falsas ideias e imagens e descanse. Ao diminuir o ritmo, você reduz o estresse e e fortalece seu bem estar emocional. Deixe ir, limpe, foque na limpeza emocional, limpeza da casa ou gavetas.

Signo de Touro hoje

Muito cuidado com a estagnação, fique atento(a) aos novos começos e possibilidades. Hoje pode ser aquele dia que você consegue unir todas as peças do quebra-cabeça ou encontrar uma resposta, uma solução ou uma porta de saída.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.