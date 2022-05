Previsão do signo de Touro para hoje, 28 de maio

Signo de Touro hoje

Hoje Vênus finaliza a sua caminhada por Áries e adentra o signo de Touro, que é regido por este astro. Esse posicionamento é muito engrandecedor para os nossos relacionamentos, porque nos leva a ter mais sensibilidade para analisar a forma como as nossas atitudes afetam o outro. A responsabilidade afetiva faz com que tenhamos diálogos mais sinceros, o que nos ajuda a alinhar as incompatibilidades que têm dificultado nossas relações. Além disso, a influência taurina desperta um olhar mais aguçado para apreciar as artes e tudo aquilo que nos proporciona conforto. Sendo assim, uma dica interessante para o dia de hoje é refletir sobre alguma mudança que você possa fazer em casa para criar um ambiente novo e acolhedor, colocando algum artigo de decoração ou reorganizando um cômodo. Pequenos esforços para fazer com que o seu lar lhe proporcione bem-estar é algo muito importante nesse momento de isolamento social que estamos vivendo.Os nativos de Touro são especialmente beneficiados pelo ingresso de Vênus em seu signo, configurando um momento de mais harmonia em suas relações. Contudo, para que isso seja possível, você deve estar aberto a dialogar sobre as suas inseguranças e ter cuidado para não se mostrar possessivo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.