Previsão do signo de Touro para hoje, 28 de julho

Nesta quarta-feira (28), tendemos a nos sentir mais acelerados, porque desde às 7 horas a Lua ingressa em Áries. As energias desse signo são bem diferentes da sensibilidade e introspecção que estavam nos influenciando no início desta semana.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias e reagir, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade. Hoje à noite, às 19:20, a Lua em Áries forma um trígono com o Sol em Leão, fazendo com que hoje seja um dia bem interessante para lançamentos.

Aproveite essas energias para dar início a algo que você quer que dê muito certo, seja um hábito saudável ou um novo projeto profissional. Além disso, Júpiter retorna para Aquário pela manhã e forma uma oposição com Marte em Leão, despertando uma sensação de irritabilidade.

Amor

Hoje a Lua em Áries forma um trígono com Mercúrio em Leão, o que traz mais coragem para falar algo para alguém, que você estava guardando e refletindo há algum tempo. Se você não se expressa muito bem através de palavras, escrever uma carta é um gesto de carinho que pode ser muito bem recebido.

Carreira

Desperte sua coragem interior através das atitudes que você vai manifestar no dia de hoje. Os aspectos que a Lua em Áries está formando com outros astros vão beneficiar tudo o que você fizer, com o intuito de superar a si mesmo(a) e de ser um profissional melhor.

Dinheiro

Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento, porque a auto regulação pode ajudar todas as áreas da sua vida. A oposição entre Marte e Júpiter indica prejuízos, principalmente em compras que você fizer sem nenhum tipo de planejamento.

