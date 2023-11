Previsão do signo de Touro para hoje, 27 de novembro

Teremos uma semana marcada por clareza e por desafios. E essa lua cheia no signo de Gêmeos vai te mostrar o quanto você está dividido e precisa encontrar um outro caminho ou apontar novas rotas. Não dá para viver nesse impasse.

Touro

Chegou a hora de colher os frutos do que foi semeado no início na semana de Lua Nova (13/11). Você deve focar agora nos acertos de detalhes e, principalmente, nos assuntos financeiros. Pode ser lucros, novos clientes e contratos. Esses frutos podem ser colhidos também nos seus relacionamentos afetivos. Você só precisa ter cuidado na comunicação e deixar as pontas bem amarradas, nada de brechas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.