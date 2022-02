Previsão do signo de Touro para hoje, 26 de fevereiro

Signo de Touro hoje

A influência da Lua em Capricórnio despertam o anseio por controle emocional, o que nos ajuda a validar as emoções que são fundamentadas na realidade em que nos encontramos. Apesar de isso ser benéfico neste momento em que as energias piscianas estão nos conduzindo 'do céu ao inferno' em questão de horas, devemos ter cuidado com esse movimento de racionalização dos sentimentos, porque reprimi-los também não é uma boa opção. Ao calar aquilo que estamos sentindo, esses afetos 'caminham' em direção ao campo inconsciente da mente, onde acabam ganhando mais força e, por isso, podem ser expressos de maneira desagradável nos piores momentos. É a clássica situação em que, quando percebemos, já falamos ou fizemos algo inapropriado, o que não aconteceria caso fosse uma escolha consciente. Sendo assim, é necessário refletir verdadeiramente sobre suas emoções para perceber que, mesmo aquelas que parecem incabíveis, têm um sentido único e subjetivo, que você não consegue apreender de maneira lógica.A conjuntura astrológica atual te convida a dar mais atenção para a forma que você está se comunicando, lembrando de reconhecer que suas palavras têm o poder de afetar as outras palavras. Os dramas familiares podem estar sendo um problema para você e é necessário estar disposto a conversar para resolver essas situações.