Previsão do signo de Touro para hoje, 22 de junho

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Seu dia é marcado por uma torrente de sentimentos, Taurino. É normal que isso aconteça, porque temos o alinhamento de quatro figuras que tratam das emoções: a Lua (sua criança interior, suas fragilidades, quem você é quando ninguém está vendo), Vênus (conforto, estabilidade e todas as relações), Marte (o ímpeto, a iniciativa, a vitória) e Lilith (aquilo que tentamos ocultar). Como tudo isso acontece em Leão, é um pouco tenso para você. Tente dar vazão ao que sente, não represe nada - assim você evitará uma explosão. Para lidar com isso, faça uma lista de atividades e vá marcando suas entregas, uma a uma.