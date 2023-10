Previsão do signo de Touro para hoje, 2 de outubro

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Touro

A segunda é marcada por uma oposição entre Mercúrio e Netuno no dia 02, e isso provavelmente vai fazer você questionar a verdadeira natureza das amizades ao seu redor. É possível que você sinta que as pessoas não estão sendo tão transparentes quanto aparentam ser. Portanto, é de extrema importância que você mantenha sua discrição e evite disseminar ou alimentar fofocas. Se for possível, considerar fazer uma pausa das redes sociais também pode ser uma boa ideia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.