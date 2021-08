Previsão do signo de Touro para hoje, 18 de agosto

Hoje a Lua ingressou em Capricórnio por volta das 3 horas, o que faz com que seja um dia em que sentimos uma maior necessidade de resolver as pendências e a organizar melhor a vida no trabalho (e até mesmo a vida financeira). Além disso, Mercúrio (que é considerado o planeta das ideias e da comunicação) está formando uma conjunção com Marte (astro relacionado à coragem e a assertividade) em Virgem, que é um signo de terra assim como Capricórnio. Toda essa energia do elemento terra que está nos influenciando entre hoje e amanhã faz com que esse seja um bom momento para estruturar melhor seus planos e para começar a tirá-los do papel, dando pequenos passos em direção ao que você almeja. O contexto astrológico também é adequado para trocas e aprendizado. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, é interessante se abrir para alguém que você confie. Independentemente do assunto (seja relacionado ao trabalho ou à vida pessoal), ouvir pontos de vista diferentes sempre é uma oportunidade de crescimento.

Signo de Touro hoje

Touro é o outro signo regido pelo elemento terra, que está nos influenciando muito hoje. Por isso, aproveite esse momento para determinar quais são seus compromissos de forma mais realista, para que você realmente consiga cumpri-los e se sentir. Lembre-se que você não consegue se dedicar a mil tarefas ao mesmo tempo.



