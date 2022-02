Previsão do signo de Touro para hoje, 17 de fevereiro

Signo de Touro hoje

A Lua cheia aconteceu ontem no signo de Leão está iluminando nossos caminhos, nos ajudando a enxergar as coisas por outros ângulos. Porém, como a Lua ficou fora de curso logo depois de entrar na fase cheia, não foi fácil controlar o humor para lidar com os imprevistos. Após as 18 horas, esse astro ingressou em Virgem, onde continua transitando hoje. Para aproveitar a energia de todo esse contexto astrológico, é interessante parar para refletir sobre aquilo que desejamos criar e construir nesse momento. É preciso ter coragem para nos movimentar, mesmo sem ter muita certeza de que este é o caminho. Na verdade, ter certeza sobre o resultado de algo nunca é possível, então a única coisa que realmente está ao nosso alcance é dar o nosso melhor todos os dias. Nos conectando com nós mesmos, com nosso propósito de vida e com nossa espiritualidade, é possível trilhar nossos caminhos de forma mais assertiva e leve.A influência das energias virginianas faz com que os taurinos se sintam mais dispostos e motivados no trabalho. Lembre-se que você tem um potencial enorme para realizar tudo aquilo que se propõe a fazer, mas é difícil evoluir e se aprimorar se você ficar atento aos erros e impedimentos. Tente olhar a situação por outro lado.