Previsão do signo de Touro para hoje, 15 de julho

Hoje a Lua fica fora de curso em Virgem desde às 3:50 até às 11:30, o que pode causar certa inquietação de madrugada e contratempos logo pela manhã. Caso você tenha algum compromisso durante as primeiras horas do dia, a dica é sair pelo menos meia hora mais cedo, confirmar o endereço e tudo mais que for preciso, como os documentos que deve levar. Após esse horário, a Lua ingressa em Libra, o que melhora o nosso humor e nos deixa mais carismáticos e comunicativos.

As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento.

Como o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Plutão em Capricórnio, o nos leva a encarar os aspectos inconscientes (aqueles que queremos ignorar) dessas mudanças que estão acontecendo.

Amor

A influência dos signos de água pode fazer com que você fique mais dramático(a) e, assim, se magoe com mais facilidade. Lembre-se que nem tudo que te incomoda foi feito com essa intenção e, por isso, é necessário saber dialogar com paciência quando você se sentir chateado(a).

Carreira

Confiar na sua capacidade é algo essencial. Não perca tempo criando especulações que te façam duvidar de si mesmo(a). Aproveite esse momento para resolver as pendências que estão te deixando ansioso(a) e também para alinhar metas e afazeres com seus colegas de trabalho.

Dinheiro

Como o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, o principal perigo está nos gastos motivados por algo sentimental. Tenha cuidado para não exagerar em presentes ou até mesmo nos gastos com lanches, porque você tende a descontar o seu humor na comida. Isso pode fazer com que você se assuste no final do mês.

