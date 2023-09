Previsão do signo de Touro para hoje, 14 de setembro

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

Touro

A Lua Nova que começa em Virgem hoje te convida a subir no palco, chegou a hora de colocar seus projetos em movimento. Aproveite e comece aquele projeto criativo que você tanto deseja e que faz seu olho brilhar. Dê uma chance a um novo amor. Um aspecto harmonioso com Urano sugere que você vai estar mais aberto(a) as mudanças do que o normal. Isso pode se manifestar de várias formas: um estilo de vestir diferente, uma ideia diferente ou até mesmo uma nova abordagem nas relações. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.