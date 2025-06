Previsão do signo de Touro para hoje, 11 de junho

Que dia! A Lua Cheia em Sagitário traz um momento de clímax, expansão e revelações. Com a Lua em quadratura aos nodos lunares, você pode se ver diante de uma encruzilhada: o que já não faz mais sentido precisa ser deixado para trás — mesmo que você ainda insista em manter. Essa é uma virada. Um chamado para soltar velhas narrativas e confiar no desconhecido.

O céu forma um grande quadrado envolvendo a Lua, o Sol, Saturno e Vênus, tensionando áreas ligadas a identidade, vínculos, limites e desejo. É desconfortável, sim — mas necessário para amadurecer escolhas e alinhar seu caminho à sua verdade.

Ao mesmo tempo, um trígono de fogo entre Lua, Marte e Quíron reacende a coragem de agir com base na intuição e na verdade do coração. Júpiter, regente da Lua Cheia, está em Câncer: nutrir seus sonhos com segurança emocional é essencial. O céu te empurra para crescer, confiar, explorar. Chegou a hora de sair das amarras e descobrir novos horizontes.

Signo de Touro hoje

A Lua Cheia ilumina áreas profundas, revelando a necessidade de transformação. É tempo de soltar o controle e confiar em processos de cura. Questões emocionais ou financeiras podem pedir uma mudança radical de postura.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.