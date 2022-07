Previsão do signo de Touro para hoje, 11 de julho

Signo de Touro hoje

O Sol em Câncer amplifica a sensibilidade e pode criar uma certa dualidade entre o apego e a necessidade de espaço para ser você mesmo e se conhecer melhor. O processo de autoconhecimento é essencial para que possamos lidar melhor com os desafios diários da melhor forma possível. Por isso, o processo de compreender nossos próprios pensamentos e sentimentos deve ser contínuo, mesmo quando estamos vivendo uma vida agitada, seja por causa do trabalho ou dos relacionamentos que demandam mais tempo e energia.Hoje Vênus está formando uma oposição com Plutão, que pode fazer com os incômodos em suas relações amorosas se tornem mais evidentes nesse momento. Tenha cuidado para não perder a paciência e acabar falando o que não deve, porque as emoções podem tomar conta de você. Pratique a introspecção para entender seus sentimentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.