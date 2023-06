Previsão do signo de Touro para hoje, 10 de junho

Signo de Touro hoje

Como é de se esperar de um feriado prolongado, o dia de hoje trará diversas reflexões. Pensamentos sobre o que gostamos, como investimos nosso tempo, o que estamos fazendo para nos mantermos próximos das pessoas que amamos e criarmos lembranças felizes estarão presentes a todo momento. Acontece que a Lua, no signo de Peixes, está conjunta com Saturno, o planeta que fala sobre o tempo e os desafios da vida. Esse aspecto, em especial no Meio do Céu, nos leva a pensar em objetivos de longo prazo, naquelas coisas que não se pode mais ignorar ou deixar de lado, naquilo que é realmente importante. No Instagram, @brendanorinEsse momento de sua vida pede por mais atenção e cuidado com a vida a dois. Como está a atração e o entrosamento do casal? Se você está solteiro, reflita sobre o papel desempenhado pelas pessoas com quem você se relacionou nos últimos tempos. A casa 2 tem Vênus e Marte no signo de Leão, o que gera esse conflito e um possível afastamento do erotismo em sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.