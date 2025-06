Previsão do signo de Sagitário para hoje, 9 de junho

A semana começa com uma energia densa e reveladora. A Lua ainda em Escorpião faz quadratura com Marte e Saturno, o que pode acionar frustrações, conflitos e tensões internas. Júpiter acaba de entrar em Câncer, dilatando as emoções e nos deixando mais suscetíveis a tudo o que sentimos. A quadratura entre Vênus e Plutão intensifica os relacionamentos — o que está tóxico, desgastado ou desrespeitoso pede um ponto final.



Hoje, dizer "não" pode ser um ato de amor-próprio. Que tipo de vínculo você deseja transformar? Qual ciclo precisa ser encerrado?

Signo de Sagitário hoje

Com a Lua em seu signo, você sente tudo com intensidade. Mas cuidado para não romantizar o que já está ultrapassado. Assuma sua verdade e se comprometa com ela. Isso também é liberdade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.