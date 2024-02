Previsão do signo de Sagitário para hoje, 8 de fevereiro

Está aberta a temporada dos rompimentos. O dia já começa sob um embate decisivo entre o Sol em Aquário e Urano em Touro. Que dia tenso! Pode ser que você se sinta num beco sem saída ou sendo colocado(a) contra a parede.

Chegou a hora de enfrentar o terremoto interior e deixar cair suas ilusões. Alguma área da sua vida pode passar por uma sensação de abalo. Da mesma forma que Poseidon surge das profundezas para destruir o Labirinto do Rei Mimos. muito mais forte do que o seu desejo de reprimir suas vontades. Dificilmente você vai permanecer estagnado. Essa sensação de abalo, na verdade, é um convite para que você se conecte com a sua verdadeira essência e abrace a mudança com coragem e confiança. A Lua, ainda na sua fase minguante, chega em Aquário. E você vai sentir que todas essas estruturas que estão sendo derrubadas representa o colapso dos velhos métodos. E só existe um risco: resistir à mudança e permanecer apegado a estruturas emocionais, mentais ou materiais que já não são mais sustentáveis.



Dica prática para o dia: se prepare para os imprevistos, cancele o que não é prioridade, deixe um bom espaço entre um compromisso e outro,

Signo de Sagitário hoje

Reflita sobre seus afazeres, sagitariano(a). Você vem pensando muito sobre saúde, hábitos, rituais cotidianos e sobre tudo que você produz ou já produziu. Não se apegue a nada. Se você tiver que se libertar de um trabalho, tenho certeza que será para o seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.