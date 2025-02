Previsão do signo de Sagitário para hoje, 6 de fevereiro

Na madrugada, a Lua ainda em Touro forma aspectos com Netuno e os nodos lunares, favorecendo uma atmosfera de maior sensibilidade e intuição. Esse é um momento especialmente propício para perceber sinais – seja nos sonhos, em sincronicidades ou até em sensações mais sutis, como cheiros e sons que despertam lembranças ou insights. Se você teve algum sonho marcante, anote-o: ele pode trazer pistas sobre questões importantes ou apontar novos caminhos.



Ao longo do dia, a Lua ingressa em Gêmeos, trazendo uma energia mais leve, comunicativa e curiosa. Em contato com Vênus, Plutão e Júpiter, esse movimento pode estimular conversas profundas, trocas intelectuais e até mesmo oportunidades de expansão pessoal ou profissional. Fique atento à forma como se expressa e às mensagens que recebe: pode ser um bom dia para dialogar, fazer acordos ou simplesmente trocar ideias que ajudem você a enxergar perspectivas diferentes.

Signo de Sagitário hoje

Os sonhos podem indicar caminhos para expandir horizontes, algo que seu signo valoriza profundamente. Com a Lua em Gêmeos, oposta a você no zodíaco, esteja aberto ao diálogo e à troca de ideias, pois elas podem conter a chave para grandes descobertas. A energia do dia favorece acordos e novos contatos, mas lembre-se de ouvir antes de querer ensinar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.