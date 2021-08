Previsão do signo de Sagitário para hoje, 6 de agosto

Essa semana vai chegando ao fim com a Lua posicionada em Câncer, que é considerado o signo mais sensível do zodíaco. Por isso, tendemos a estar mais carente, o que pode ter efeitos negativos, porque o excesso de emoções gera certo egocentrismo. Sendo assim, tenha cuidado para que você não tome atitudes como se tudo girasse ao seu redor e se todas as pessoas precisassem agir de acordo com suas vontades e sentimentos. É muito importante ter responsabilidade afetiva e ter em mente aquilo que afeta as pessoas com quem nos relacionamos, mas é preciso reconhecer o limite entre consideração e dramatização. Além disso, o Sol em Leão está formando um aspecto desarmônico com Urano em Touro, o que pode ocasionar situações inesperadas, surpresas positivas e também confusões. É preciso ter sabedoria para lidar com o que você não pode controlar.

Signo de Sagitário hoje

Como o seu planeta regente está "andando para trás", talvez você veja de forma diferente alguém que você já conhece. Pode ainda acontecer algum reencontro, reconciliação ou um ajuste de contas. Você pode estar considerando um novo assunto para estudar, trabalhar ou com qualquer interesse que exija um certo aprofundamento.



