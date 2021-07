Previsão do signo de Sagitário para hoje, 31 de julho

Neste sábado, após uma semana bem intensa e desafiadora, a Lua irá transitar por Touro durante todo o dia, o que nos ajuda a relaxar e buscar conforto. A Lua cheia que nos influenciou no início da semana pode ter trago muita aceleração e angústia, nos mostrando a necessidade de movimentar e renovar áreas da nossa vida.

Porém, com a nova fase lunar que acontece hoje, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo. Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a). É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse.

Por isso, é extremamente importante cuidar de si mesmo(a) nesse fim de semana e lembrar que você não precisa e nem deve ficar provando a sua própria produtividade. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.

Amor

Nesta semana próxima semana, os trânsitos planetários produzirão uma vibração que será sentida de maneira muito especial pela maioria das pessoas, uma vez que ela favorece os encontros afetivos e, quem sabe, a descoberta de um novo amor.

Carreira

A ansiedade desperta pelo posicionamento do Sol em Leão forma um tensão com as energias taurinas despertas por essa lunação, devido à necessidade emocional taurina no que tange ao gosto pela rotina e ao apreço pela vida pacata. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais.

Dinheiro

A influência de uma Lua minguante configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos. Como essa lunação acontece no signo de Touro, que corresponde a finanças e relacionamentos, o ideal é se livrar de tudo aquilo que impossibilita crescer materialmente. Busque se planejar melhor.

