Previsão do signo de Sagitário para hoje, 28 de julho

Nesta quarta-feira (28), tendemos a nos sentir mais acelerados, porque desde às 7 horas a Lua ingressa em Áries. As energias desse signo são bem diferentes da sensibilidade e introspecção que estavam nos influenciando no início desta semana.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias e reagir, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade. Hoje à noite, às 19:20, a Lua em Áries forma um trígono com o Sol em Leão, fazendo com que hoje seja um dia bem interessante para lançamentos.

Aproveite essas energias para dar início a algo que você quer que dê muito certo, seja um hábito saudável ou um novo projeto profissional. Além disso, Júpiter retorna para Aquário pela manhã e forma uma oposição com Marte em Leão, despertando uma sensação de irritabilidade.

Amor

O trígono a Lua em Áries forma com o Sol em Leão pode despertar alguma atitude impulsiva hoje à noite. Por isso, tenha cuidado com possíveis desentendimentos e conversas que podem acontecer nesse horário. Apesar de a honestidade ser um pilar dos relacionamentos, falar tudo o que vem em mente é algo destrutivo.

Carreira

A conjuntura astrológica atual te convida a parar de ficar postergando aquilo que você sente que precisa fazer, mas fica constantemente encontrando desculpas para se ocupar com outras coisas. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.

Dinheiro

A oposição que está se formando entre Marte e Júpiter pode fazer com que a luxúria fale mais alto, o que te leva a comprar impulsivamente. Lembre-se que não vale a pena se complicar financeiramente por algum bem material que não tem função essencial nesse momento.

