Previsão do signo de Sagitário para hoje, 26 de novembro

Hoje é o último dia de lua crescente. A Lua da afirmação sinaliza que sim, claro, você pode ter o que você quer e o que precisa. Mas terá que soltar o que está ocupando espaço na sua vida. O que você larga pode até ser útil para outra pessoa, mas não lhe serve mais.

A Lua amanhece pertinho de Urano e pode ser que você tenha perdido o sono, pois a agitação e ansiedade estão em alta. Só o fato de pensar em desapegar de algo já te deixa inquieto. O excesso de apego traz agitação, medo e dúvida. Mas aproveita que Urano chega para romper, libertar e quebrar moldes de comportamento. Depois de uma semana marcada por muitas buscas, dúvidas e porquês, estamos finalizando a lua crescente em aquário, iniciada no dia 20/11, da melhor forma. Você acorda neste domingo afetado(a) por uma tempestade libertadora, desejando ser livre para reinventar a vida.

Sua consciência está com força total. E nesse clima de desprendimento ainda chega Plutão para dar uma força. Aproveite esse momento e acerte o que está pendente e que de alguma forma é desafiador. O seu magnetismo pessoal está em alta, isso é muito bom para firmar alianças e acordos. No final do dia a lua entra no signo de Gêmeos e vai tensionar Saturno, o melhor a fazer é organizar essa sua bagunça. Faça uma lista de pendências, planeje sua semana. Não deixe o lixo mental ocupando e direcionando a sua vida. O domingo pode te surpreender positivamente.

Sagitário

Você está passando por grandes transformações no seu trabalho e na sua rotina. Você precisa renovar a forma que conduz a sua vida ou estrutura os seus projetos profissionais. Boas surpresas podem bater à sua porta. Você está aprendendo a trabalhar com qualidade e viver com saúde.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.