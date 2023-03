Previsão do signo de Sagitário para hoje, 23 de março

Signo de Sagitário hoje

Hoje Plutão entra em Aquário, trazendo muitas revoluções, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Plutão vai passar 20 anos em Aquário, o que indica um momento de muitos avanços tecnológicos, reconstruções e busca por riquezas. Além disso, a Lua está na fase nova, te direcionando ser agente das suas transformações, buscando maior autoconhecimento e reinventando a forma de lidar com certos temas em sua vida. Pela manhã, a Lua ainda estará em Áries, proporcionando mais animação para colocar as tarefas em dia e também para ter trocas importantes. Na parte da tarde, a Lua ficará fora de curso e entrará em Touro, pedindo um pouco mais de paciência e leveza. A dica é deixar as coisas fluírem sem tanta autocobrança ao longo do dia.Os trânsitos de hoje trazem uma força de ação para se movimentar em função dos seus desejos e também da sua saúde, sendo um ótimo momento para começar atividades físicas ou até mesmo para colocar em dia os seus projetos profissionais. Use e abuse da sua comunicação, com clareza e determinação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.