Previsão do signo de Sagitário para hoje, 23 de junho

A Lua está completando o seu ciclo em Leão e já começa a crescer, trazendo sentimentos de abundância, generosidade e autoestima. Por fazer um sextil com o Sol, ela também promove a criatividade e o progresso profissional, além de equilibrar a razão e a emoção. Particularmente hoje, o desejo de se manter próximo à família é intenso. Há um sextil entre o Sol e a Lua favorecendo o equilíbrio entre razão e emoção, o que permite tomar boas decisões ao longo do dia. Essa sexta-feira promete ser bastante quente: como Marte, Vênus e Lilith continuam em conjunção no signo de Leão, as energias de vigor e desejo ainda estão em alta. E mais: a aproximação da Casa 3 promove o ambiente perfeito para a paquera e as relações curtas. Permita-se viver aventuras.

Sagitário

Com a cúspide da Casa 7 apontando para o centro de seu signo, você provavelmente sentirá o farfalhar das asas do cupido voando por aí. Ainda que impere uma energia de flerte e sensualidade, seu coração tende a bater mais forte e criar aquela sensação de borboletas no estômago. Também é um dia muito bom para fazer algo por sua família ou mudar algo em seu lar.