Previsão do signo de Sagitário para hoje, 22 de junho

Signo de Sagitário hoje

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Me siga no Instagram (@brendanorin) e tenha um ótimo dia!Se há um signo para quem o Sol em Gêmeos causa problemas, esse é o seu, Sagitariano. É como se seus defeitos e pontos a desenvolver estivessem evidenciados, causando incômodo quase que diário: dispersão, dificuldade em manter assuntos sérios, confiança exagerada na própria sorte, entre outros. Agora tudo tende a se acalmar… Aproveite a conexão entre Júpiter e o Sol em Câncer para olhar seu lar e as pessoas que vivem com você no dia a dia com mais amor e atenção: você terá surpresas incríveis. Tudo o que temos na vida é o tempo que dedicamos, aquilo que fazemos pelas pessoas que são importantes para nós.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.