Previsão do signo de Sagitário para hoje, 22 de julho

Nesta quinta-feira, a Lua transita por Capricórnio durante todo o dia, nos convidando a nos dedicar com muito comprometimento ao que precisamos realizar. É um momento interessante para voltar nossa atenção para aquelas questões burocráticas que acabamos sempre deixando para depois, ‘empurrando para baixo do tapete’.

As energias de Capricórnio nos ajudam a resolver essas pendências que ficam nos preocupando inconscientemente, fazendo com que as coisas não aconteçam com a fluidez que podem acontecer. Além disso, hoje o Sol ingressa em Leão e, durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por esse signo, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.

Amor

A entrada do Sol em Leão, que é um signo de fogo assim como o seu, faz com que você se sinta mais autoconfiante. Porém, apesar de parecer forte por fora, você se percebe mais sensível por dentro e seus sentimentos podem ser facilmente feridos. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d'água’.

Carreira

A influência das energias leoninas pode fazer com que você, sagitariano(a), fique muito teimoso(a) e resistente a mudanças que não sejam propostas por si mesmo(a). Esse comportamento pode trazer problemas no trabalho, desarmonizando o clima entre a equipe.

Dinheiro

Durante o próximo mês, você pode desenvolver uma tendência gastadora, por estar sempre querendo agradar os outros ou realizar suas próprias vontades. Tenha cuidado para não se prejudicar financeiramente por isso.

