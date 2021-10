Previsão do signo de Sagitário para hoje, 20 de outubro

ssa semana se iniciou de forma intensa. Como a Lua está transitando por Áries desde segunda-feira, estamos mais acelerados e ansiosos, mas também com mais disposição para realizar as tarefas do dia a dia. Passando pelos últimos graus de Áries, a Lua entra na fase cheia, fazendo com que tenhamos mais clareza sobre os processos que estamos vivendo nesse momento e as decisões que devem ser tomadas. Essa fase do ciclo lunar desperta força, principalmente quando acontece em Áries, o primeiro signo do zodíaco, que nos impulsiona a recomeçar e reconstruir aquilo que não está sendo mais coerente com as coisas que desejamos alcançar. Porém, logo depois dessa lunação, a Lua fica fora de curso, entre 12 horas e 17 horas. Durante esse período é normal que a nossa produtividade fique um pouco mais baixa. Por isso, tente cumprir seus compromissos mais importantes na parte da manhã.

Signo de Sagitário hoje

A nova fase lunar faz com que você se sinta mais autoconfiante e indica um período de renovação em sua vida. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo a sua volta, analise o comportamento das pessoas com quem você se relaciona e reflita sobre o que você deseja alcançar antes de dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo.



