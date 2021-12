Previsão do signo de Sagitário para hoje, 20 de dezembro

Signo de Sagitário hoje

A Lua cheia que aconteceu em Gêmeos ontem (19) desperta a criatividade, o que é favorável para tomar novos rumos e desenvolver novas ideias no trabalho. Como o Sol está transitando por Sagitário apenas por mais alguns dias, podemos aproveitar a influência das energias sagitarianas para sair da zona de conforto, em busca daquilo que desejamos alcançar. Além disso, hoje Vênus começa a caminhar para trás. A retrogradação de um astro indica um momento em que os assuntos influenciados por ele passam por um momento de revisão e estruturação. Com Vênus retrógrado no final do ano, é importante estar atento aos sinais e refletir sobre aquilo que você realmente deseja, principalmente para as relações afetivas.O trígono que está se formando entre Vênus e Urano hoje pode fazer com que você queira receber mais do que doar, mesmo que não perceba isso. Lembre-se que em todo tipo de relação, principalmente as românticas, deve haver equilíbrio em todos os sentidos. Caso precise de um tempo sozinho, se respeite, mas seja gentil ao comunicar isso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.