Previsão do signo de Sagitário para hoje, 2 de outubro

Pegue leve nesta segunda-feira, as emoções estão confusas e os sentimentos dispersos. A comunicação não será tão fluida, falta clareza no diálogo e dificuldade de concentração. Evite marcar muitos compromissos ou eventos importantes, pode ser que você se disperse mais uma vez. A falta de concentração é a marca mais importante dessa interação Mercúrio-Plutão, prepare-se para renascer de novo.

Sagitário

Na corda bamba. Logo no dia 02, a oposição entre Mercúrio e Netuno vai fazer você se sentir como se estivesse em uma corda bamba entre o trabalho e a vida pessoal. É o clássico dilema de como equilibrar as cobranças do chefe com as demandas do lar, e algo me diz que não importa o que você faça, não será o suficiente. Sabendo disso, não acorde suas rugas com esse tipo de preocupação — escolha você o prato que vai deixar cair.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.