Previsão do signo de Sagitário para hoje, 17 de setembro

O domingo é marcado por uma conversa nada amigável entre Vênus no signo de Leão e Júpiter no signo de Touro. E pode ser que você se sinta insatisfeito(a). E essa insatisfação acaba assumindo grandes proporções, a ponto de tornar aquilo ou aquele/a que você tanto desejou motivo de desinteresse. Essa dupla, amante do prazer, pede atenção aos exageros.

O que tira sua paz, o que baixa sua autoestima? Busque um caminho ou um lugar que combinem com o seu jeito de ser no mundo. Pois não adianta buscar um novo caminho e não mudar seu.



Sagitário

Hoje você pode sentir uma espécie de montanha-russa emocional, principalmente em relação ao trabalho e estudos. Não se jogue de cabeça em decisões que envolvam riscos desnecessários, ok? Pode ser tentador embarcar na primeira aventura que aparecer, mas cautela e caldo de galinha nuO final de semana chega e com ele uma energia que grita "eu mereço!". Sim, você merece coisas boas, mas tenha cuidado para não confundir merecimento com autoindulgência. A empolgação pode levá-la a tomar decisões impulsivas, tanto na vida amorosa quanto nas finanças. Não 14 embarque em relacionamentos ou investimentos sem pensar duas vezes, combinado?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.