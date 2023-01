Previsão do signo de Sagitário para hoje, 17 de janeiro

Signo de Sagitário hoje

Hoje a Lua fica em Escorpião até às 14:40, entrando em Sagitário logo em seguida. Durante a manhã, a Lua forma aspectos que nos ajudam a focar na vibe mais alta de Escorpião, nos deixando mais reflexivos e conectados com tudo ao redor. Com a entrada da Lua em Sagitário, você pode se sentir mais comprometido com sua necessidade de expandir e buscar novos horizontes, fazendo com que seu corpo e sua mente busquem muita movimentação. Cuidado para não acabar extravasando e tomando decisões precipitadas. Muitos planos podem começar a ser elaborados, mas deixe para colocá-los em prática depois que Mercúrio retomar seu movimento direto, o que acontecerá amanhã.A entrada da Lua em seu signo evidencia sua vontade de viver novos desafios, sendo um ótimo momento para compartilhar novas ideias no trabalho. Você, sagitariano, pode se sentir mais agitado do que o normal. Cuidado para não acabar se perdendo em meio aos seus pensamentos.