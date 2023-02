Previsão do signo de Sagitário para hoje, 17 de fevereiro

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. A tendência é analisar as situações de forma mais racional, desconfiando dos sentimentos momentâneos. Especialmente para a vida profissional, a influência de Capricórnio nos ajuda a tomar decisões, medindo as consequências negativas e positivas que podem vir. Por outro lado, na vida pessoal, precisamos levar em consideração também aquilo que estamos sentindo. A presença de Vênus em Peixes nos ajuda a ter conversas mais sinceras e profundas com as pessoas que fazem parte da nossa jornada.

Sagitário

Aproveite a Lua em Capricórnio para olhar com mais clareza para as áreas da sua vida que estão precisando de mais cuidado e responsabilidade. Mas não seja tão duro com você - também é preciso reconhecer seus esforços e conquistas.